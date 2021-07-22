Танцы в тиктоке и поедание бургера: пользователи назвали действия, заставляющие нас выглядеть глупо

Вы когда‑нибудь задумывались о том, какие действия заставляют абсолютно каждого человека выглядеть глупо? Пользователь Reddit с ником u/witch_hunter92 задался этим вопросом и решил создать тред, чтобы остальные поделились своими наблюдениями. Участники обсуждения назвали множество вещей, в процессе которых любой смотрится забавно и нелепо. Выбрали самые интересные из ответов. 1. Метать мяч «слабой» рукой — u/ButtholeBanquets

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«У меня проблема с локтем правой руки после тенниса (я правша), поэтому в последнее время я кидаю мяч своей собаке левой рукой. В основном я подбрасываю его снизу, но иногда пытаюсь кинуть сверху, чтобы мяч полетел на большее расстояние. И я всегда беспокоюсь, что кто‑то увидит, как я это делаю. Моя жена обычно смеется надо мной», — u/FrostyBeav 2. Возвращаться после броска в боулинге — u/evilalienCEO

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«Да! Я всегда чувствую себя неловко, делая это, но никогда не знаю почему, лол», — u/Princess_S78 «Я пытаюсь опередить неловкость и сделать небольшой танец радости или разочарования (в зависимости от результата) на обратном пути», — u/Amazingawesomator 3. Преследовать мяч для пинг-понга, который скачет по полу — u/evilalienCEO

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«Однажды я видел, как игроки бегали вместе за мячом и ударяли по нему ногой, чтобы тот отскочил обратно в руки или ракетку. Смотрится весело и круто», — u/Wlisii 4. Надевать гидрокостюм — u/Euphoric-Orchid488

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«Мне было около 6 лет, когда я наблюдал за тем, как отец надевает гидрокостюм, чтобы помочь построить причал. Он так яростно старался, что в итоге маме и другу отца все-таки пришлось прийти на помощь. Сколько же достоинства было потеряно в тот день!», — u/urbanlulu 5. Играть в VR-очках — u/adyingdream

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«Это напомнило мне, как я впервые опробовал на себе виртуальную реальность. Это была игра-симулятор подводного мира, и я стоял на дне моря. Меня поразило, насколько захватывающим был этот опыт. Я встал на четвереньки, чтобы поближе рассмотреть некоторых морских анемонов (актиний), а потом услышал едва заметный из‑за наушников шум, которым оказался смех людей в комнате. Я, должно быть, выглядел нелепо, лол», — u/BW_Bird 6. Толкать дверь с надписью «На себя» и наоборот — u/hmansloth

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«Толкать и тянуть — два самых сложных для меня слова в английском языке. Когда я учил английский, я путал их, потому что „push“ звучит как слово „тянуть“ на моем родном языке. Теперь я свободно говорю по-английски, живу в США и не думаю на своем родном языке, но все равно во время прогулки паникую каждый раз, когда вижу, что на двери написано „тянуть / толкать“, и всегда в конечном итоге ошибаюсь. Я знаю, что путаю, поэтому мой мозг просто перестает работать. Каждый раз», — u/Yummysushipjs 7. Делать селфи в зеркале с помощью iPad — u/Suki-Sudoku

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«Давайте перейдем на новый уровень: сделаем зеркальное селфи с помощью компьютера», — u/JohnSchmidt-04 «Делать селфи в̶ ̶з̶е̶р̶к̶а̶л̶е̶ ̶с̶ ̶п̶о̶м̶о̶щ̶ь̶ю̶ ̶а̶й̶п̶а̶д̶а̶. Исправил для вас», — u/gandalfx 8. Есть большой бутерброд или бургер — u/xkieksterx

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«Или салат с неизмельченной зеленью», — u/droppedmybrain 9. Танцы в тиктоке — u/20murderousfrogs

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«Или весь тикток в целом. Я просто старый, сварливый и не понимаю, зачем кому‑то это нужно», — u/thatnomadsucks «Тем не менее, я бы сказал, что танцы в тиктоке, где папы или мамы дают жару и затмевают детей, выглядят чертовски весело», — u/ManUpYaPansy 10. Когда официант говорит «Приятного аппетита», а вы вместо благодарности говорите: «И вам» — u/WeakCarpenter7060

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