Incanto, Tezenis и Oysho: Роскачество назвало опасные бренды женского белья

В рамках спецпроекта Роскачества эксперты исследовали 20 марок женского белья. Половина из них оказалась с нарушениями, сообщается в официальном релизе.

Под проверку попали женские трусы брендов: Vis-a-vis, Palmetta, Women’ Secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, «Дикая орхидея», «Дефиле», Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi и Calvin Klein.

В топ товаров, к которым не было никаких замечаний, вошли: Palmetta, Comazo, «Дефиле», Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein, Uniqlo, Triumph и H&M.

А вот у брендов Milavitsa, Belle YOU, Women’ Secret, Deseo обнаружили неустойчивость краски к поту, у последнего еще и к стирке.

У нижнего белья от Vis-a-vis выявили недостоверность состава ткани. На этикетке написано — 95% бамбук, 5% эластан, а по факту — 73% хлопка и вискозы.

В трусах Incanto содержание стирола (белого ядовитого вещества, которое используется при обработке синтетики и искусственных материалов) оказалось превышено в 10 раз.

У брендов Incanto, Kiabi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Women’ Secret, Tezenis, Oysho, «Дикая орхидея» обнаружили проблемы с гигроскопичностью (способность материала поглощать и удерживать влагу).

Трусы Women’ Secret оказались с нарушением воздухопроницаемости в два раза.

Для более точного исследования были выбраны разные модели нижнего белья — обычные слипы и с низкой посадкой, бикини и бразилиана средней посадки.

Также эксперты опросили россиян. Респонденты рассказали о проблемах и предпочтениях при выборе белья. Большинство опрошенных считают, что трусы некомфортные и слишком быстро изнашиваются.

Исследование подтвердило, что в некоторых случаях окраска белья неустойчива к стирке и поту, а состав ткани не соответствует указанному на этикетке.