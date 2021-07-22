Tyler, the Creator снял рекламу для Converse в формате короткометражки. Фанаты в восторге

Рэпер Tyler, the Creator снял двухминутный рекламный ролик для американского бренда обуви Converse. Он выступил сценаристом, режиссером и продюсером видео, пишет Pitchfork.
По сюжету предводитель «Очень крутого клуба Converse» проводит экстренное собрание со всеми его участниками. Одного из них необходимо исключить за нарушение правил клуба.
«Правило номер один: никогда не носить другую обувь. Правило номер два: абсолютно никогда не носить другую обувь. Правило номер три: никаких джинсовых шляп, потому что они мерзкие и безвкусные», — в унисон произносят члены клуба, судя по всему, отсылая зрителей к роману Чака Паланика.
В числе персонажей ролика оказались пираты, байкеры, школьники, панк-рокеры и другие люди, не имеющие друг с другом ничего общего.
«Кеды Converse носят самые разные люди — скейтеры, футболисты и болельщики, ребята на улицах, те, с кем я рос по соседству. Я хотел совместить их всех», — рассказал рэпер о процессе написания сценария.
Членов «Очень крутого клуба Converse» сыграли комики Джош Джонсон, Тим Медоус, Дейвон Джаспер Уилсон, музыканты Винс Стейплс, Генри Роллинз, баскетболист Билл Уолтон, а также скейтер Луи Лопес.
Теперь фанаты Converse и Tyler, the Creator чувствуют себя одной большой бандой, а рэпера считают гением.
«Если Тайлер снимет фильм, его наследие закрепится в истории»
«Смеюсь до слез. Это, черт возьми, восхитительно»
«Это гениально»
«Бросил все, чтобы посмотреть это»
«„Никаких джинсовых шляп, потому что они мерзкие и безвкусные“ — это потрясающе»
«Хочется верить, что все мы — члены „Очень крутого клуба Converse“»