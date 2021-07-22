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Tyler, the Creator снял рекламу для Converse в формате короткометражки. Фанаты в восторге

Виктория Шанина
Сегодня в 16:02

Рэпер Tyler, the Creator снял двухминутный рекламный ролик для американского бренда обуви Converse. Он выступил сценаристом, режиссером и продюсером видео, пишет Pitchfork.

По сюжету предводитель «Очень крутого клуба Converse» проводит экстренное собрание со всеми его участниками. Одного из них необходимо исключить за нарушение правил клуба.

«Правило номер один: никогда не носить другую обувь. Правило номер два: абсолютно никогда не носить другую обувь. Правило номер три: никаких джинсовых шляп, потому что они мерзкие и безвкусные», — в унисон произносят члены клуба, судя по всему, отсылая зрителей к роману Чака Паланика.

В числе персонажей ролика оказались пираты, байкеры, школьники, панк-рокеры и другие люди, не имеющие друг с другом ничего общего.

«Кеды Converse носят самые разные люди — скейтеры, футболисты и болельщики, ребята на улицах, те, с кем я рос по соседству. Я хотел совместить их всех», — рассказал рэпер о процессе написания сценария.

Членов «Очень крутого клуба Converse» сыграли комики Джош Джонсон, Тим Медоус, Дейвон Джаспер Уилсон, музыканты Винс Стейплс, Генри Роллинз, баскетболист Билл Уолтон, а также скейтер Луи Лопес.

Теперь фанаты Converse и Tyler, the Creator чувствуют себя одной большой бандой, а рэпера считают гением.

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