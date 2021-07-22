Tyler, the Creator снял рекламу для Converse в формате короткометражки. Фанаты в восторге

Рэпер Tyler, the Creator снял двухминутный рекламный ролик для американского бренда обуви Converse. Он выступил сценаристом, режиссером и продюсером видео, пишет Pitchfork.

По сюжету предводитель «Очень крутого клуба Converse» проводит экстренное собрание со всеми его участниками. Одного из них необходимо исключить за нарушение правил клуба.

«Правило номер один: никогда не носить другую обувь. Правило номер два: абсолютно никогда не носить другую обувь. Правило номер три: никаких джинсовых шляп, потому что они мерзкие и безвкусные», — в унисон произносят члены клуба, судя по всему, отсылая зрителей к роману Чака Паланика.