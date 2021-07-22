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В тающих тибетских ледниках обнаружили десятки вирусов, неизвестных науке. Им больше 15 тыс. лет

Семён Гудошников
Сегодня в 15:01

Биологи из Университета Огайо нашли в пробах льда с тибетских ледников генетические коды 33 вирусов, из которых 28 не были известны науке. Препринт исследования был опубликован еще в январе 2020 года, пару дней назад в журнале Microbiome появился подробный анализ находок.

Ледяные керны (цилиндрические пробы) для исследования отобраны в 2015 году на леднике Гулия в Западном Китае. Возраст льда оценивается в 15 тыс. лет. Эти образцы поместили в специальные контейнеры и переправили в морозильных камерах в Центр полярных и климатических исследований при Университете Огайо. Сейчас они хранятся там при температуре в –30 градусов Цельсия.

В лабораторных условиях с керн соскоблили поверхность, обеззаразив в несколько этапов. Затем из нее выделили генетический материал и сравнили его с геномами вирусов из базы данных. Оказалось, что более половины из найденных вирусов были «созданы для ледниковых периодов». Их гены позволяют им выживать при экстремально низких температурах и проникать в клетки других организмов.

Сравнительный анализ показал, что образцы принадлежат к семействам вирусов, которые обычно заражают бактерии. Вероятно, они обитали в почве или в растениях, а не среди животных или людей, полагают ученые.

В имейл-переписке с изданием Gizmodo один из авторов исследования Мэттью Салливан сказал, что при методике работы, которой они пользуются, вирусы немедленно погибают. Поэтому для человека образцы не представляют угрозы.

Исследование вирусов и бактерий, заточенных в толщах льда, стало актуальным в условиях глобального изменения климата. Тающие ледники могут высвободить организмы, тысячелетиями находившиеся в естественной изоляции. Ученые пытаются понять, какую угрозу они способны нанести существующей экосистеме.

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