В России выявили штамм коронавируса «Гамма»

В России выявили единичные случаи заражения штаммом «Гамма». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр «Вектор».

Представители учреждения заявили, что выявленный штамм, как и «Дельта», является более заразным и отнесен к категории «вызывающих озабоченность». Эти разновидности вируса хуже поддаются воздействию вакцин и лекарств, приводят к более серьезным последствиям и могут снижать эффективность антител.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский отметил, что россиянам не стоит переживать из‑за «Гамма»-штамма, поскольку вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» «активны против всех выявленных» вариантов вируса.

10 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России из‑за штамма «Дельта» смертность выросла на 13,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

На сегодняшний день в список мониторинга ВОЗ включены штаммы «Альфа» (обнаружен в Великобритании), «Бета» (Южная Африка), «Гамма» (Бразилия), «Дельта» (Индия), а также «Эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «Йота» (США) «Каппа» (Индия) и «Лямбда» (Перу).