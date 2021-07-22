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Суд оштрафовал Facebook и Telegram на 6 и 11 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Виктория Шанина
Сегодня в 14:32

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook и Telegram за отказ удалять запрещенные в России материалы. Соцсети должны выплатить 6 и 11 млн рублей соответственно, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

В отношении Facebook рассматривались два протокола о совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»). Telegram оштрафовали по трем аналогичным протоколам.

Это не первые штрафы для соцсети и мессенджера. В мае мировой суд штрафовал Telegram на 5 млн рублей из‑за того, что мессенджер не удалил призывы на акции в поддержку Навального. Facebook за аналогичные преступления был оштрафован на 25 млн рублей. В июне по той же статье обе соцсети получили новые штрафы — 17 и 10 млн рублей соответственно.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить с YouTube ролики об акциях в поддержку Навального. В компании не согласились с решением ведомства и подали на него иск в Арбитражный суд Москвы. Если Google не удалит ролики и суд встанет на сторону РКН, американскому ИТ-гиганту грозит штраф в 8 млн рублей.

В мае Роскомнадзор пригрозил замедлить Google и YouTube за неудаление запрещенного контента. Однако спустя несколько дней в ведомстве заявили, что «штрафов достаточно».

Штрафы на миллионы рублей за отказ удалять запрещенный контент также получили в России «ВКонтакте», TikTok и Twitter. Работу последнего на время замедлили, но затем оставили ограничения только для мобильной версии приложения. В Роскомнадзоре пояснили, что это произошло после удаления администрацией Twitter большинства ссылок на противоправный контент.

Лидером по числу неудаленного контента Роскомнадзор назвал видеохостинг YouTube. Ведомство направило компании Google LLC (владеет YouTube) более 24 тыс. требований удалить запрещенный контент, однако около 5000 материалов так и не было удалено.

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