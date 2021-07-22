От матери драконов к матери безумия: Эмилия Кларк выпустила феминистский комикс

Британская актриса и звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк презентовала собственный комикс «M.O.M.: Mother of Madness» («Мать безумия»). Это история о 30-летней матери-одиночке Майе, которая неожиданно открывает в себе сверхспособности и решает использовать их для борьбы с торговлей людьми.
По сюжету Майя ведет двойную жизнь: днем она работает инженером-химиком и воспитывает сына, а ночью становится супергероиней. Ее силы привязаны к эмоциям и менструальному циклу. Такая зависимость от гормонов очень логична и в то же время очень жизненна, ведь многие женщины в эти дни находятся под влиянием эмоций, считает Кларк.
Когда героиня злится, она становится невероятно сильной, когда грустит — может превратиться в невидимку. Но это далеко не все ее способности. К примеру, Майя может испускать волосы из своих подмышек и раскачиваться на них, как Человек-паук.
Создавать комиксы актрисе помогали писательница Маргерит Беннетт, у которой за плечами длительное сотрудничество с DC Comics и Marvel, и художница Лейла Лейз. Кларк описала их совместную работу как смесь глупостей и насмешливого юмора с актуальной феминистской повесткой. При создании своего персонажа она вдохновилась Дэдпулом и главной героиней сериала «Дрянь».
Своим комиксом Кларк хотела показать, что происходит с телом и гормонами женщин во время менструального цикла, а также попытаться снять стигму с этого физиологического процесса. Она призналась, что в подростковом возрасте ей не объясняли ничего, что связано с этой темой.
В создании комикса актрисе помогала творческая команда, но большую часть работы она сделала сама. Например, придумала дизайн костюма супергероини, важным атрибутом которого является балаклава. На такую деталь Кларк вдохновили маски участниц панк- и акционистской группы Pussy Riot.