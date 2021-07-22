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От матери драконов к матери безумия: Эмилия Кларк выпустила феминистский комикс

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:47

Британская актриса и звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк презентовала собственный комикс «M.O.M.: Mother of Madness» («Мать безумия»). Это история о 30-летней матери-одиночке Майе, которая неожиданно открывает в себе сверхспособности и решает использовать их для борьбы с торговлей людьми.

По сюжету Майя ведет двойную жизнь: днем она работает инженером-химиком и воспитывает сына, а ночью становится супергероиней. Ее силы привязаны к эмоциям и менструальному циклу. Такая зависимость от гормонов очень логична и в то же время очень жизненна, ведь многие женщины в эти дни находятся под влиянием эмоций, считает Кларк.

Когда героиня злится, она становится невероятно сильной, когда грустит — может превратиться в невидимку. Но это далеко не все ее способности. К примеру, Майя может испускать волосы из своих подмышек и раскачиваться на них, как Человек-паук.

Обложка комикса
Обложка комикса
© Image Comics

Создавать комиксы актрисе помогали писательница Маргерит Беннетт, у которой за плечами длительное сотрудничество с DC Comics и Marvel, и художница Лейла Лейз. Кларк описала их совместную работу как смесь глупостей и насмешливого юмора с актуальной феминистской повесткой. При создании своего персонажа она вдохновилась Дэдпулом и главной героиней сериала «Дрянь».

«Я хотела сделать что‑то большее, чем смесь „Дэдпула“ и „Дряни“. Я хотела, чтобы у Майи был суперкостюм, который позволял бы ей пописать или расстегнуть ширинку, если она съела большую пиццу на обед. Я старалась, чтобы в комиксе отражались жизненные ситуации. Также хотела, чтобы Майя была смешной, потому что люди думают, что только мальчики могут быть смешными, а это неправда. Поэтому я представила Дэдпула, а затем изобразила его в женской перспективе», — рассказала актриса.
© Image Comics
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© Image Comics
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© Image Comics
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Своим комиксом Кларк хотела показать, что происходит с телом и гормонами женщин во время менструального цикла, а также попытаться снять стигму с этого физиологического процесса. Она призналась, что в подростковом возрасте ей не объясняли ничего, что связано с этой темой.

«Я не помню разговора, в котором кто‑то говорил: „Вот что на самом деле происходит в твоем теле. Вот некоторые из тех вещей, которые ты, вероятно, почувствуешь“. И никто о менструальном цикле открыто не говорит. Если это происходит, то ты просто притворяешься, что больна или прихватило что‑то другое», — отметила Кларк.

В создании комикса актрисе помогала творческая команда, но большую часть работы она сделала сама. Например, придумала дизайн костюма супергероини, важным атрибутом которого является балаклава. На такую деталь Кларк вдохновили маски участниц панк- и акционистской группы Pussy Riot.

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