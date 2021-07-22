От матери драконов к матери безумия: Эмилия Кларк выпустила феминистский комикс

Британская актриса и звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк презентовала собственный комикс «M.O.M.: Mother of Madness» («Мать безумия»). Это история о 30-летней матери-одиночке Майе, которая неожиданно открывает в себе сверхспособности и решает использовать их для борьбы с торговлей людьми.

По сюжету Майя ведет двойную жизнь: днем она работает инженером-химиком и воспитывает сына, а ночью становится супергероиней. Ее силы привязаны к эмоциям и менструальному циклу. Такая зависимость от гормонов очень логична и в то же время очень жизненна, ведь многие женщины в эти дни находятся под влиянием эмоций, считает Кларк.