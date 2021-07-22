В Петербурге разрешат работу фуд-кортов, если 100% сотрудников будут привиты от COVID-19

В Петербурге фуд-корты и островные павильоны смогут открыться, если все сотрудники привьются хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса и более половины — двумя. Об этом заявил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, сославшись на требования Роскомнадзора.

По его словам, исключение сделают только для переболевших, граждан до 18 лет и находящихся в декретном отпуске. Пускать на работу можно будет лишь по QR-коду, подтверждающему прививку или перенесенный COVID-19.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», после открытия на фуд-кортах и островных павильонах должна соблюдаться социальная дистанция и масочный режим. Сотрудники обязаны измерять посетителям температуру и впускать только определенное количество людей. Помимо этого, оплата на кассе должна быть в большинстве случаев безналичной, а посуда одноразовой.

Фуд-корты в Петербурге не работают больше месяца из‑за новых противоэпидемиологических мер. Во время прошлогоднего локдауна в городе закрылось около 30% точек общепита.