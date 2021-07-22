В России выявили 24 471 новый случай коронавируса

В России выявили 24 471 случай COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 767 случаев заражения превосходит вчерашний показатель.
Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Красноярском крае и Свердловской области.
Общее число зарегистрированных в стране заражений увеличилось до 6 054 711. За последние сутки выздоровели 22 660 человек, за все время — 5 427 457. За сутки умерли 796 пациентов (больше было только 16 июля — 799), за весь период — 151 501.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 191,1 млн человек, более 4,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (33,8 млн), на втором — Индия (31,2 млн), на третьем — Бразилия (19,3 млн).