В России выявили 24 471 новый случай коронавируса

В России выявили 24 471 случай COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 767 случаев заражения превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Красноярском крае и Свердловской области.