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«Не более чем фантазии»: Минздрав ответил на расследование о 29 млн переболевших ковидом россиян

Семён Гудошников
Сегодня в 9:48

В Министерстве здравоохранения прокомментировали «Коммерсанту» совместное расследование «Медузы»*, «Медиазоны» и «Холода», в котором утверждается, что в реестре Минздрава есть данные о 29 млн переболевших COVID-19, — это в пять раз больше официальных цифр по заболеваемости.

В министерстве назвали данные журналистов «не более чем фантазиями». Там подтвердили, что ведут «информационный ресурс по тематике коронавируса», где на 21 июля уже 39 млн записей. Однако в него, утверждают в ведомстве, включаются не только заболевшие COVID-19, но и вакцинированные, больные пневмонией и другие неназванные «категории».

В Минздраве заявили, что номер записи в реестре не является «сквозным порядковым», — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов. Каких именно, в министерстве не уточнили.

Совместное расследование «Медузы», «Медиазоны» и «Холода» вышло 20 июля. Журналисты изучили QR-коды, выдающиеся на Госуслугах переболевшим COVID-19, и нашли их уникальные номера. К моменту выхода статьи они уже превышали 29 млн, тогда как оперштаб рапортовал о 6 млн выявленных случаев.

В оперштабе сказали, что журналисты перепутали реестры вакцинированных и переболевших. Из нового комментария Минздрава следует, что это один, а не два списка.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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