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Централ Партнершип создаст экосистему производства фильмов

Семён Гудошников
Сегодня в 8:57

Крупнейший кинопрокатчик в России, компания Централ Партнершип (входит в «Газпром-медиа») заключила партнерство с киностудией QS Films и продюсерским центром «Горад». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора ЦПШ Вадима Верещагина.

В рамках сделки QS Films и «Горад» на протяжении двух лет должны будут в приоритетном порядке презентовать Централ Партнершип проекты для производства. После отбора каждый из партнеров ЦПШ обязан произвести четыре проекта в год.

Если речь о фильмах, то Централ Партнершип будет продюсировать их и выпускать в прокат, если о сериалах — дистрибутировать на российские и зарубежные видеосервисы. Как отметил Верещагин, до этого компания не финансировала производство сериалов.

ЦПШ намерена создать «экосистему производства фильмов» и выпускать больше разножанровых лент. С «Кинословом», с которым компания заключила партнерство в мае, планируется создавать большие зрительские картины, а с QS Films и «Горад» — жанровое кино (триллеры, хорроры, комедии).

Централ Партнершип — крупнейший кинопрокатчик российских фильмов с 2016 года, а по итогам 2020-го стала еще и крупнейшим кинодистрибьютором в стране. Компания сотрудничает с лидерами отечественного рынка — продюсерской фирмой Yellow, Black & White (создателем самого кассового российского фильма «Холоп») и студией «Три Тэ» Никиты Михалкова.

В июне ЦПШ заключила партнерство с латиноамериканской кинокомпанией BF Films. Вместе они снимут фильм ужасов «Шизофреник», основанный на реальных историях людей с психическими расстройствами.

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