На Netflix появятся видеоигры. За них не будут брать дополнительную плату

На стриминговом сервисе Netflix появятся видеоигры. Об этом заявили гендиректор платформы Рид Хастингс и директор по продуктам Грег Питерс, сообщил Collider со ссылкой на твиты журналистки Джулии Александер.

Согласно словам Питерса, компания не будет предлагать видеоигры в качестве отдельного продукта, а вместо этого включит их в единый пакет услуг. Таким образом у подписчиков Netflix появится еще больше возможностей для развлечения.

Когда именно игры появятся на платформе, пока неизвестно. Но Питерс отметил, что внедрение их станет «многолетней медленной работой». Стриминг-сервис рассматривает игры как отличную инвестицию, которая повысит в перспективе стоимость бизнеса.

Netfix предложит игры в разных жанрах, в том числе собственные разработки, основанные на оригинальном контенте платформы. «Может быть, однажды мы увидим игру, которая породит фильм или сериал», — добавил Питерс.

«В конечном счете, эта инициатива направлена на создание отличных игр, и их идеи могут приходить из самых разных источников. <…> Это отличный способ увеличить объем предложений, которые есть у нас на старте, быстрее учиться, и, поскольку наше внутреннее производство расширяется, мы сможем сосредоточить энергию», — сказал он.