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Виола Дэвис опубликует мемуары в апреле 2022 года. Они будут называться «Обретение себя»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:19

Американская актриса Виола Дэвис опубликует в апреле 2022 года мемуары. Книга будет называться «Обретение себя» («Finding Me»). Об этом сообщил Collider.

Мемуары выпустит издательство Harper Collins через подразделение HarperOne в партнерстве с журналом Ebony. По словам представителей HarperOne, «Обретение себя» станет «путешествием настоящего героя».

Книга расскажет биографию Дэвис, начиная с ее детства в Род-Айленде, старта театральной карьер и заканчивая ее нынешней деятельностью как актрисы, филантропа и гендиректора продакшн-компании JuVee Productions.

«Я артистка, потому что для меня нет разделения между мной и каждый человеком, который прошел через этот мир. Я испытываю большое сострадание к другим людям, но в особенности к себе», — поделилась Дэвис.

По словам президента HarperOne Джудит Карр, мемуары Дэвис расскажут «о риске и опасностях для темнокожей женщины, которая живет во всей полноте своих талантов и дарований, а также наград и свобод, следующих за этим».

Виола Дэвис известная как самая номинированная на премии темнокожая актриса в истории. Она претендовала на «Оскар» четыре раза — и получила награду за роль в «Оградах». Кроме того, Дэвис — лауреатка «Золотого глобуса», «Эмми», «Тони», BAFTA и Премии Гильдии киноактеров.

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