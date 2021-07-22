Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях

Кинопродюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года тюрьмы за харрасмент и изнасилования, заявил, что он невиновен в новых преступлениях, в которых его обвиняют. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях и харрасменте в отношении пяти женщин. Они утверждали, что столкнулись с преступным поведением продюсера с 2004 по 2013 год. Вайнштейну предъявили 11 обвинений, он же заявил, что не причастен ни к одному из них.

Заседание суда прошло в Калифорнии. Для того, чтобы продюсер мог присутствовать на нем, его перевезли из штата Нью-Йорк, где он отбывает наказание. 69-летний Вайнштейн появился в зале суда в инвалидном кресле и в санитарной маске.

В марте 2020 года Вайнштейна признали виновным в двух из пяти случаев сексуального насилия: принуждении к оральному сексу ассистентки реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн. Всего его обвинили в насилии более 100 девушек.