В Аргентине выдали первые удостоверения личности без указания пола

В Аргентине разрешили выдавать национальные удостоверения личности без указания пола владельца. Первые три таких экземпляра ID-карты вручил обладателям президент страны Альберто Фернандес. Об этом сообщил ТАСС.

В документах нового формата аргентинцы смогут избежать указание женского или мужского пола — их обычно обозначают буквами «F» и «М». Теперь вместо них станет доступен знак «Х», он будет сигнализировать о небинарности человека или другой идентичности.

«Мы делаем шаг к тому, чтобы однажды для документов никого больше не спрашивали, кто он — мужчина или женщина. Государство не должно это волновать, его должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли они, платят ли налоги те, кто работают», — заявил Фернандес.

Он отметил, что «другие идентичности, помимо мужской или женской» всегда существовали, но скрывались. В современном мире, по мнению президента, самоидентификацию необходимо уважать и не лишать миллионы людей возможности быть счастливыми.