Лорд выпустила новый сингл «Stoned At The Nail Salon»

«Эта песня — своего рода размышление о том, как стать старше, привыкнуть к домашней жизни и задаться вопросом, приняли ли вы правильные решения», — рассказала Лорд .

Новозеландская певица Лорд выпустила новый сингл под названием «Stoned At The Nail Salon». Нежная акустическая композиция предваряет третий альбом артистки «Solar Power», релиз которого намечен на 2022 год.

Новая пластинка певицы, по ее словам, станет «празднованием мира природы, попыткой увековечить трансцендентные чувства», которые Лорд испытывает, когда находится на открытом воздухе.

«Во времена душевной боли, горя, глубокой любви или замешательства, я обращаюсь за ответами к миру природы. Я научилась выдыхать и настраиваться. И вот что получилось из этого», — пояснила артистка.

После выхода «Solar Power» Лорд организует концерты в поддержку пластинки. Они пройдут в мае и июне 2022 года в Великобритании. Кроме того, следующим летом новозеландка выступит в Барселоне на фестивале Primavera Sound.