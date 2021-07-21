В Греции ввели дополнительные ограничения на перемещения туристов внутри страны

В Греции ужесточили ограничения на перемещения туристов внутри страны. Теперь путешественникам запрещают переезжать из региона в регион без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, сообщил RTVI.

По информации издания, новые правила застигли врасплох по меньшей мере 2,5 тыс. человек, которые планировали круиз на острова. Из‑за отсутствия необходимых документов береговая охрана не допустила их на судно.

По словам министра морского транспорта Янниса Плакиотакиса, ранее портовые власти неоднократно проверяли соблюдение антикоронавирусных мер и критиковали сотрудников кораблей за их несоблюдение.

В мае власти Греции отменили ограничения по количеству приезжающих в страну россиян. В июне граждан России обязали сдавать тест на коронавирус при въезде в страну.