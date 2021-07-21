США и ФРГ заключили соглашение, по которому «Северный поток-2» будет достроен без новых санкций

США и Германия заключили сделку, с которой российский газопровод «Северный поток-2» можно будет достроить не прибегая к введению дополнительных американских санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.

Власти Германии обязались помочь США добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет, до 2034 года. Обе стороны соглашения финансово помогут украинскому правительству с диверсификацией источников энергоресурсов, чтобы снизить зависимость страны от поставок и транзита российского газа.

Согласно соглашению, в случае, если Москва будет совершать «агрессивные действия» против Украины, Германия все-таки будет вынуждена добиваться санкций против России.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в Кремле знают о договоренностях между Вашингтоном и Берлином, однако не в курсе деталей. Утверждения о том, что российские власти могут использовать энергоресурсы в качестве политического давления на Киев, Песков опроверг.

В марте «Газпром» сообщил, что «Северный поток-2» готов на 90–92%. В рамках проекта будет построено две нитки газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год. Они пройдут через Балтийское море, от России до Германии. Завершить строительство планируется в конце августа 2021 года.

США выступали против строительства газопровода, так как сами планировали экспортировать в Европу газ. Госдеп заявлял, что из‑за риска попасть под санкции как минимум 18 компаний перестали работать с операторами и строителями «Северного потока-2». В том числе немецкая Munich Re, швейцарская Zurich Insurance Group и французская Axa Group.

В мае источники издания Axios выяснили, что администрация Джо Байдена откажется от санкций против газопровода, чтобы не портить отношения с Германией.