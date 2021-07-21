Доступ к Clubhouse открылся для всех желающих

Доступ к приложению голосовой сети Clubhouse открылся для всех желающих. Об этом рассказали создатели сервиса Пол Дэвисон и Роан Сет, сообщил The Verge.

«Система приглашений была важной частью нашей ранней истории. Добавляя людей волнами, приветствуя новые лица каждую неделю по средам и общаясь с сообществом каждое воскресенье, мы смогли постепенно развивать Clubhouse и не допускать, чтобы что‑то ломалось по мере нашего роста», — заявили они.

В данный момент в очереди на доступ к Clubhouse находятся около 10 млн человек — их всех постепенно добавят в соцсеть. По мнению издания, завершение бета-тестирование приложения и его открытие для всех может быть связано с растущей конкуренцией.

«Если Clubhouse хочет конкурировать и продолжать привлекать новых пользователей, ему придется убедиться, что любой действительно может получить к нему доступ. Частью этого движения уже стал перенос приложения на Android», — отметил The Verge.