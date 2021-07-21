Вышел трейлер хоррора «Демоник» о технологических экзорцистах от Нилла Бломкампа

Действие фильма происходит в мире, где демонов изгоняют с помощью технологий, а не молитв. Экзорцисты используют специальный прибор, который позволяет ловить нечисть через проекции в сознании людей. Главной героине придется заглянуть в разум своей матери, которую обвиняют в убийстве десятков человек, чтобы понять причину ее действий.

Киностудия IFC Films опубликовала трейлер фильма ужасов «Демоник» («Demonic») Нилла Бломкампа — режиссера «Района № 9», «Робота по имени Чаппи» и «Элизиума». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Бломкамп сам написал сценарий картины и тайно снял ее во время пандемии. Для режиссера это первая полнометражная работа с 2015 года. Главные роли в ней исполнили Карли Поуп, Натали Болтт, Крис Мартин, Майкл Роджерс и Андреа Агур.

В мировой прокат «Демоник» выйдет 20 августа.

Ранее сообщалось, что Нилл Бломкамп работает над продолжением «Района № 9». Сценарий для сиквела, который будет называться «Район № 10», также пишет сам Бломкамп, а его соавторами выступают Шарлто Копли, исполнитель главной роли в оригинальной картине, и сценаристка Терри Татчелл, которая уже работала с режиссером над несколькими лентами.