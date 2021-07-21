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РПЦ против бесплатных абортов, дата выхода нового альбома Канье и другие новости дня 20:50 Дайджест
Joseph_Ruberto/Twitter Канье Уэст пообещал новый альбом уже в эту пятницу. Но в твиттере поверили не все. Вот порция мемов
Канье Уэст пообещал новый альбом уже в эту пятницу. Но в твиттере поверили не все. Вот порция мемов 20:37
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В РПЦ предложили вывести из ОМС аборты для женщин с доходом выше прожиточного минимума 17:35
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РПЦ против бесплатных абортов, дата выхода нового альбома Канье и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:50

Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент нападения на школу. 11 мая он застрелил в ней 9 человек.

В Москве без объяснения причин задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес. Полицейские встретили ее у дома и провели в «тачку без опознавательных знаков».

YouTube заблокировал видео ФБК* про главу Ростуризма Зарину Догузову за «нарушение авторских прав». Жалобу отправила блогерка Надежда Стрелец (фрагмент ее интервью с Догузовой использовался в ролике).

Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене. Столицу соревнований впервые выбрали по новой процедуре — без заявочной кампании городов-кандидатов.

СК проверил частную тюрьму с крематорием, обнаруженную в Ленобласти. Следов пребывания людей в ней не нашли.

В РПЦ предложили поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС. Сначала — для женщин с доходом выше прожиточного минимума.

Суд обязал Walmart выплатить 125 млн долларов уволенной сотруднице с синдромом Дауна. Женщина осталась без работы в 2015 году, так как не смогла привыкнуть к изменениям в графике.

В инстаграме теперь можно скрыть нежелательные рекомендации. Например, посты с насилием или сексуальным подтекстом.

Школьную майку ЛеБрона Джеймса продали за 512 тыс. долларов на аукционе в Лос-Анджелесе. В 2002 году он сфотографировался в ней для обложки журнала Sports Illustrated.

Пластинка Канье Уэста «Donda» выйдет 23 июля, а Iron Maiden выпустят семнадцатый студийный альбом «Senjutsu» 3 сентября.

Paramount опубликовала первый трейлер фильма «Чудаки навсегда». На этот раз зрителей ждет еще больше безбашенных трюков от культовой команды.

Amazon Prime снимет сериал по роману Нила Геймана «Сыновья Ананси». По сюжету главный герой обнаруживает, что у него есть странный брат, и его жизнь переворачивается с ног на голову.

Jameson Yard и Strelka Bar анонсировали новые вечеринки. В пятницу танцуем под диджей-сеты друзей проекта Ömankö, в субботу — отмечаем юбилей бара «Голова», а в воскресенье — пробуем мексиканские блюда на барбекю от Veladora.

*ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан в России экстремистской организацией.

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