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Роскосмос отправил к МКС модуль «Наука». Изначально его хотели запустить еще в 2007 году

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:59

С космодрома Байконур к МКС запустили ракету-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука». Об этом рассказала пресс-служба Роскосмоса.

Ракета стартовала в 17.58 по московскому времени и на данный момент успешно вывела «Науку» на околоземную орбиту. Модуль раскрыл антенны и солнечные батареи и начал передавать изображение на Землю.

Полет продлится восемь дней. Стыковка модуля с МКС запланирована на 29 июля.

«Наука» станет первой собственной лабораторией России на орбите: до этого такие модули были только у Европы, Японии и США. В нем есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода и воды, а также рабочие места для проведения экспериментов.

Разработка модуля «Наука» началась в 1995 году. Изначально планировалось, что он отправится к МКС еще в 2007 году, но в итоге запуск ежегодно откладывался.

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