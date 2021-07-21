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В России протестировали отключение рунета от глобальной сети

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:30

В России протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети. Это сделали в рамках учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, сообщил РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».

По информации издания, тестирование прошло успешно. Отчет о нем планируется подготовить до 31 августа. В учениях принимали участие все операторы «большой четверки» («Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2), а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

Целью учений, по словам источника РБК на телекоммуникационном рынке, стало определение «возможностей работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз». Также «тестировалась возможность физического отключения российской части интернета».

Представитель Роскомнадзора заявил, что «в соответствии с законодательством учения проводятся ежегодно». Рассказывать какие‑либо детали он отказался.

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