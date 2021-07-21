«Солнце золотое»: «ЛСП» и Dose выпустили клип на совместную песню

Ролик, как и сам трек, пропитан летним вайбом, но выглядит арт-хаусно. Срежессировала видео Лика Надир.

Олег ЛСП и казахстанский рэпер Dose выпустили клип на совместную песню «Солнце золотое». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В конце июня песня «Солнце золотое» вошла в список двадцати лучших песен недели по версии «Афиши Daily».

Dose, он же Айдос Джумалинов, — один из самых ярких фрешменов 2019 года. Он прошел путь от битов для локальной рэп-сцены до элегичной и чувственной поп-музыки. В марте музыкант погостил с куплетом на треке у Сюзанны. Вместе с песней «Пепел» вышел и клип.

Олег ЛСП весной представил видео на песню «Есть деньги, нет чувств». Главным героем ролика стал сам певец, который появился в нем в роли бизнес-коуча. Трек вошел в пятый студийный альбом артиста «One More City», который вышел в сентябре прошлого года. Пластинка завершила трилогию, в которую также вошли «Magic City» и «Tragic City».