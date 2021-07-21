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В Курганской области обнаружили 50 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере в переводе «Росмэн»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:56

В Курганской области обнаружили контрафактную серию книг о Гарри Поттере. Правоохранители изъяли почти 50 тыс. изданий, в них содержался текст романов Джоан Роулинг в переводе издательства «Росмэн». Об этом сообщило МВД.

Предположительно, их напечатали в арендованной типографии по инициативе гендиректора одной из курганских организаций без согласия правообладателя. Ущерб последнего, по оценке правоохранителей, составил более чем 22 млн рублей.

Против предпринимателя, занимавшегося контрафактной продукцией, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). Каким образом бизнесмен сбывал или планировал сбывать книги, пока не сообщается.

«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В данный момент в книжных магазинах можно приобрести книги о Гарри Поттере только в переводе Марии Спивак, их выпускает издательство «Махаон». «Росмэн» в 2013 году потерял эксклюзивные права на серию Джоан Роулинг.

Однако многие поклонники «Гарри Поттера» по-прежнему хотели бы покупать книги в оригинальном переводе «Росмэн» — том самом, в котором они впервые появились на российском рынке. Их сейчас можно приобрести только с рук.

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