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В Mutabor пройдет первый ивент в рамках подготовки к Outline. Сам фестиваль запланирован на 2022 год

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:20

14 августа в московском клубе Mutabor пройдет первое событие в рамках подготовки к фестивалю Outline. Об этом сообщается на странице мероприятия в фейсбуке.

Сам фестиваль запланирован на лето 2022 года и пройдет за пределами столицы. Что касается предстоящего мероприятия, оно станет первым сбором аудитории Outline — «всех, кто поддерживал фестиваль и верил в него» на протяжении последних пяти лет.

Ивент охватит четыре сцены, пока в лайнапе заявлены Héctor Oaks, Tijana T, Vladimir Ivkovic, Petre Inspirescu и Noizar. Полный список участников обещают опубликовать в ближайшее время.

Начало мероприятия — в 22.00, билеты можно купить только в кассе клуба.

В июле 2016-го проведение Outline было сорвано за несколько часов до начала. СМИ писали, что фестиваль отменила прокуратура из‑за того, что он якобы не был согласован с властями и имел проблемы с пожарной безопасностью.

Организаторы заявляли, что неукоснительно соблюли все формальности, связанные с организационным процессом, получением нужных лицензий и разрешений.

После целой череды отмен вечеринок Arma17 в мае 2017 года заявила, что приостанавливает деятельность в России. Закрывшийся клуб Arma17 был признан одним из лучших в мире по версии DJ Mag. Через два года, в апреле 2019-го, промокоманда вместе с единомышленниками открыла в Москве новую площадку — клуб Mutabor.

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