Россиянам разрешили не включать в паспорта отметки о браках и детях

Правительство России внесло изменения в правила введения данных в паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.

Россиянам разрешили не вносить при желании информацию о заключении и расторжении брака, наличии детей до 14 лет, ранее выданных паспортах, в том числе загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.

Обязательными отныне будут только отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также данные о воинской обязанности.

Кроме того, в декабре граждане России смогут получить электронные паспорта. Они будут выглядеть как пластиковые карты и позволят получать доступ к персональным данным и биометрии.

Чтобы их получить, россиянам нужно будет сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. К электронному паспорту также возможно подключить электронную подпись.