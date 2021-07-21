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Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана «Сыновья Ананси»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:50

Стрим-сервис Amazon Prime снимет сериал по роману английского писателя-фантаста Нила Геймана «Сыновья Ананси». Съемки проекта начнутся в конце 2021 года в Шотландии, пишет Variety.

Сериал будет состоять из шести эпизодов и расскажет о Чарли Нэнси. После смерти отца он узнает, что мистер Нэнси был обманщиком и богом сказок. Вместе с тем Чарли находит своего брата, теперь его жизнь станет чуть интереснее, но гораздо опаснее.

© neilhimself/twitter

Впервые книга «Сыновья Ананси» была опубликована в 2005 году. Однако персонаж мистер Нэнси появился еще раньше – в романе «Американские боги» 2001 года. По последнему в 2017 году канал Starz снял сериал. По заявлению Amazon, с этой киноадаптацией у сериала стриминговой платформы не будет ничего общего.

Сценарий для нового шоу вместе с автором оригинального романа напишет Ленни Генри. Режиссером пилотной серии станет Ханель М.Калпеппер. Продюсерами являются Amazon Studios, The Blank Corporation, Endor Productions и RED Production.

«Никто не может сплести историю из фэнтези, юмора и глубоких эмоций так, как это делает Нил Гейман, а „Сыновья Ананси“ — это забавное, странное и чудесное путешествие», — заявил соруководитель телекомпании Amazon Studios Вернон Сандерс.

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