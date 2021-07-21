перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Возможности нашей медицины не безграничны»: власти Крыма допустили закрытие для туристов 18:31
Youtube заблокировал видео ФБК* о главе Ростуризма 18:13
В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес без объяснения причин 17:45
В РПЦ предложили вывести из ОМС аборты для женщин с доходом выше прожиточного минимума 17:35
Пресс-материалы Iron Maiden анонсировали семнадцатый студийный альбом «Senjutsu»
Iron Maiden анонсировали семнадцатый студийный альбом «Senjutsu» 17:07
В небе над Москвой появилось солнечное гало. Фоторепортаж из соцсетей 17:04
Канье Уэст выпустит новую пластинку 23 июля. Превью первого сингла — уже в сети 17:00
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг Pixabay 16:37
Организаторы Каннского фестиваля потратили более 1 млн долларов на ПЦР-тесты 16:22
Paramount Pictures/YouTube Разъяренный бык и взрывающийся туалет: Paramount опубликовала трейлер новых «Чудаков»
Разъяренный бык и взрывающийся туалет: Paramount опубликовала трейлер новых «Чудаков» 15:59
В Венгрии проведут референдум по закону об «ЛГБТ-пропаганде» из‑за «давления» ЕС 15:58
Студент из Японии выяснил, как вес кружки влияет на восприятие вкуса напитков 15:54
Плюс-сайз Ариэль и Тиана-тусовщица: американка превращает классических персонажей Disney в зумеров 15:51
Хип-хоп, бассейн с блестками и Мексика: чем заняться в эти выходные с Jameson Yard и Strelka Bar 15:15
Walmart уволила работницу с синдромом Дауна. Суд обязал компанию выплатить женщине 125 млн долларов 15:00
В центральной части Китая выпала годовая норма осадков. Жертвами наводнения стали 25 человек 14:45
kremlin.ru Песков опроверг информацию о сокрытии данных по заболеваемости COVID-19
Песков опроверг информацию о сокрытии данных по заболеваемости COVID-19 14:16
Количество разводов в России превысило показатели семилетней давности. Лидируют Ингушетия и Чечня 13:52
СК не обнаружил следов пребывания людей в частной тюрьме в Ленобласти 13:45
9GAG открыл музей мемов. Вирусный контент можно увидеть в AR, понюхать и даже самому стать мемом 13:31
Отключить рекламу

В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес без объяснения причин

Виктория Шанина
Сегодня в 17:45

Участницу панк- и акционистской группы Pussy Riot Риту Флорес задержали около дома. Об этом она сообщила в своем инстаграме, а также изданию «МБХ медиа».

«Я вышла из дома, а из‑за угла — они. Четыре сотрудника без объяснения причин провели меня в тачку без опознавательных знаков, в фургон. Сказали, что в отделении все объяснят. Везут в отдел по району Котловка», — заявила активистка.

Накануне участник Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию. После очередного выхода из спецприемника 19 июля и до момента отлета за ним следили сотрудники Центра «Э». По его словам, власти «специально оставляют некий временной люфт перед следующим задержанием», чтобы активисты уехали из страны.

Софеев стал вторым участником группы, покинувшим страну после серии арестов. 18 июля это сделала Ника Никульшина вместе со своим молодым человеком Романом Дуровым. Она отметила, что большинство членов группы решили, что «не видят смысла мариноваться под бесконечными арестами» до выборов.

Задержания участников Pussy Riot начались этим летом. 22 июня Басманный суд в Москве арестовал Софеева на 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве. Аналогичное наказание вменили Дмитрию Воронцову. За день до этого сотрудники полиции составили на них протоколы о распитии спиртного в общественном месте, обнаружив в рюкзаке бутылку вина неподалеку от дома активиста.

2 июля другую участницу Pussy Riot — Веронику Никульшину — задержали на следующий день после того, как она вышла из СИЗО. Тогда правоохранители объяснили задержание тем, что у нее «что‑то не в порядке» с документами.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Пороховой коктейль
Карен Гиллан в роли киллера угощает головорезов свинцом
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Люди
Александр Софеев
Дмитрий Воронцов
Вероника Никульшина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить