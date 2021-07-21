В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес без объяснения причин

Участницу панк- и акционистской группы Pussy Riot Риту Флорес задержали около дома. Об этом она сообщила в своем инстаграме, а также изданию «МБХ медиа».

«Я вышла из дома, а из‑за угла — они. Четыре сотрудника без объяснения причин провели меня в тачку без опознавательных знаков, в фургон. Сказали, что в отделении все объяснят. Везут в отдел по району Котловка», — заявила активистка.

Накануне участник Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию. После очередного выхода из спецприемника 19 июля и до момента отлета за ним следили сотрудники Центра «Э». По его словам, власти «специально оставляют некий временной люфт перед следующим задержанием», чтобы активисты уехали из страны.

Софеев стал вторым участником группы, покинувшим страну после серии арестов. 18 июля это сделала Ника Никульшина вместе со своим молодым человеком Романом Дуровым. Она отметила, что большинство членов группы решили, что «не видят смысла мариноваться под бесконечными арестами» до выборов.

Задержания участников Pussy Riot начались этим летом. 22 июня Басманный суд в Москве арестовал Софеева на 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве. Аналогичное наказание вменили Дмитрию Воронцову. За день до этого сотрудники полиции составили на них протоколы о распитии спиртного в общественном месте, обнаружив в рюкзаке бутылку вина неподалеку от дома активиста.

2 июля другую участницу Pussy Riot — Веронику Никульшину — задержали на следующий день после того, как она вышла из СИЗО. Тогда правоохранители объяснили задержание тем, что у нее «что‑то не в порядке» с документами.