«Возможности нашей медицины не безграничны»: власти Крыма допустили закрытие для туристов

Власти Крыма не исключают, что если заболеваемость коронавирусом станет катастрофической, то полуостров придется закрыть для туристов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

«Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую‑то катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее», — сказал он.

По словам главы региона, ему уже поступают требования закрыть Крым от туристов, а точка зрения общества по этому вопросу разделилась.

«Сегодня примерно мнения 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничения, примерно половина — 42–43% — за то, чтобы продолжать работу, чтобы не потерять доход. Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы. Баланс найти очень сложно», — уточнил Аксенов.

Чиновник призвал местных жителей и бизнесменов соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы не допустить всплеска роста заболевания. Он также попросил отдыхающих помнить, что «возможности нашей медицины не безграничны».

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, Крым вряд ли закроется для туристов при ухудшении эпидемиологической ситуации.

По данным оперштаба, полуостров занимает 24-е место по количеству зараженных среди российских регионов. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что три недели назад в Крыму регистрировали от 250 до 280 случаев COVID-19 в сутки, а за последнюю неделю от 375 до 409.