В РПЦ предложили вывести из ОМС аборты для женщин с доходом выше прожиточного минимума

РПЦ подготовила и приняла план по выводу абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщается на сайте синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.

В частности, церковь предлагает властям поэтапно вывести из системы ОМС аборты по желанию, ссылаясь на опыт Германии. В этой стране аборт оплачивается за счет страховки «только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально». Таким образом, в РПЦ рекомендуют запретить прерывать беременность женщинам с доходами, превышающими прожиточный минимум (11 653 рубля).

В документе также предлагается законодательно закрепить требование об обязательных ультразвуковых исследованиях (УЗИ), прослушиваниях сердцебиения плода и консультациях с психологом для женщин, которые хотят сделать аборт. Кроме того, авторы предложили на уровне федерального закона запретить врачам и медработникам самим предлагать сделать аборт.

Помимо этого, в церкви составили список дополнительных мер материальной поддержки для беременных женщин.

РПЦ давно дает абортам негативную оценку. Представители Церкви поддерживали идею включить аборты в статистику смертности и предлагали наделить эмбрионы правами человека.

Патриарх Кирилл сравнивал аборты и эвтаназию со смертной казнью и призывал женщин, не готовых воспитывать детей, передать их церкви вместо аборта.