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Youtube заблокировал видео ФБК* о главе Ростуризма

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:13

Youtube заблокировал расследование Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) про главу Ростуризма Зарину Догузову. На это обратило внимание издание «МБХ медиа».

Ролик заблокирован за «нарушение авторских прав» по жалобе ютьюб-блогерки с 300 тыс. подписчиков Надежды Стрелец. Ранее на ее канале вышло интервью с Догузовой о туризме в России.

В телеграм-канале Стрелец рассказала, что у ФБК была неделя с момента подачи заявления, чтобы они подписали контент девушки в ролике как источник или удалили его, но они этого не сделали. «Возможно, команда канала Навального даже хотела этой блокировки, поэтому и не реагировала. И по сути нет ничего проще, чтобы вернуть этот ролик, вырезав 3 куска моего интервью или указав меня как источник», — добавила она.

Блогерка заявила, что не имеет причастности к властным и прочим структурам, а все ее доходы белые и легко пробиваются.

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов сообщил «МБХ медиа», что на данный момент команда разбирается, из‑за каких именно кадров было заблокировано расследование.

Расследование Фонда борьбы с коррупцией вышло 6 июля. В нем команда Навального утверждает, что Догузова с 2019 года владеет квартирой в доме на Садовнической набережной в центре Москвы. Элитное жилье построили на месте исторического квартала, который снесли в 2009 году, после частичного обрушения одного из зданий.

Власти обещали, что заселят туда очередников и нуждающиеся молодые семьи, но, как утверждается в расследовании, квартиры получили сотрудники столичной мэрии, включая Догузову. ФБК оценивает рыночную стоимость ее квартиры в 60 млн рублей.

* ФБК и ФЗПГ включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими организациями.

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