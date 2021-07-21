Роскомнадзор заблокировал фотохостинг Pixabay

Роскомнадзор заблокировал доступ к бесплатному фотохостингу Pixabay и внес ресурс в реестр запрещенных сайтов. На это обратило внимание издание «Бумага».

По данным ведомства, фотохостинг заблокировали по статье 15.1 закона об информации, по решению МВД от 21 мая 2019 года. В соответствии с этой статьей, сайт могли заблокировать за публикацию запрещенной информации, в том числе о наркотиках, способах совершения самоубийства и за детскую порнографию.

При этом пользователи стали сообщать о проблемах с ресурсом еще 15 июля, писал «Московский комсомолец». Официально о блокировке Pixabay на территории России не объявлялось.

На сайте Pixabay опубликовано более двух миллионов фотографий и видео, которые можно использовать бесплатно, в том числе для коммерческих целей.