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Роскомнадзор заблокировал фотохостинг Pixabay

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:37

Роскомнадзор заблокировал доступ к бесплатному фотохостингу Pixabay и внес ресурс в реестр запрещенных сайтов. На это обратило внимание издание «Бумага».

Скриншот сайта РКН
Скриншот сайта РКН

По данным ведомства, фотохостинг заблокировали по статье 15.1 закона об информации, по решению МВД от 21 мая 2019 года. В соответствии с этой статьей, сайт могли заблокировать за публикацию запрещенной информации, в том числе о наркотиках, способах совершения самоубийства и за детскую порнографию.

При этом пользователи стали сообщать о проблемах с ресурсом еще 15 июля, писал «Московский комсомолец». Официально о блокировке Pixabay на территории России не объявлялось.

На сайте Pixabay опубликовано более двух миллионов фотографий и видео, которые можно использовать бесплатно, в том числе для коммерческих целей.

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