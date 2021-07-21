Iron Maiden анонсировали семнадцатый студийный альбом «Senjutsu»

После шестилетнего перерыва группа Iron Maiden анонсировала семнадцатый студийный альбом «Senjutsu», релиз которого состоится 3 сентября. Пластинку спродюсировал Кевин Ширли совместно с основателем и басистом группы Стивом Харрисом.
«Senjutsu» длится 82 минуты и, как и предыдущий альбом «The Book of Souls», выйдет в продажу в формате двойных CD или на тройных винилах.
Для создания обложки альбома музыканты обратились к британскому художнику Марку Уилкинсону. Он нарисовал ее в самурайской тематике, основываясь на идее Харриса.
Основатель группы рассказал, что в «Senjutsu» много сложных песен, над которыми приходилось долго работать, поэтому процесс записи местами был очень трудный. «Я очень горжусь финальной версией альбома и с нетерпением жду, когда его услышат фанаты», — отметил музыкант.
Фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон добавил, что альбом был записан еще в начале 2019 года, но им понадобилось много времени на подготовку к его выходу. «Треки разнообразны, и некоторые из них длинные. Пара песен явно отличается от нашего обычного стиля, и я думаю, это удивит фанатов группы — в хорошем смысле, конечно», — сказал он.
В треклист альбома вошло десять песен:
- «Senjutsu»
- «Stratego»
- «The Writing on the Wall»
- «Lost in a Lost World»
- «Days of Future Past»
- «The Time Machine»
- «Darkest Hour»
- «Death of the Celts»
- «The Parchment»
- «Hell on Earth»
Iron Maiden — британская хеви-метал-группа, основанная бас-гитаристом Стивом Харрисом в 1975 году. Под его руководством коллектив прошел путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне. Группа продала более 100 млн копий альбомов по всему миру, получив в 2002 году премию Ivor Novello Awards за международные достижения.
15 июля Iron Maiden выпустили анимационный клип для первого сингла «The Writing on the Wall». Авторами проекта выступили студия BlinkInk и два экс-режиссера Pixar.