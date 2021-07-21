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Iron Maiden анонсировали семнадцатый студийный альбом «Senjutsu»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:07

После шестилетнего перерыва группа Iron Maiden анонсировала семнадцатый студийный альбом «Senjutsu», релиз которого состоится 3 сентября. Пластинку спродюсировал Кевин Ширли совместно с основателем и басистом группы Стивом Харрисом.

«Senjutsu» длится 82 минуты и, как и предыдущий альбом «The Book of Souls», выйдет в продажу в формате двойных CD или на тройных винилах.

Для создания обложки альбома музыканты обратились к британскому художнику Марку Уилкинсону. Он нарисовал ее в самурайской тематике, основываясь на идее Харриса.

© Пресс-материалы

Основатель группы рассказал, что в «Senjutsu» много сложных песен, над которыми приходилось долго работать, поэтому процесс записи местами был очень трудный. «Я очень горжусь финальной версией альбома и с нетерпением жду, когда его услышат фанаты», — отметил музыкант.

Фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон добавил, что альбом был записан еще в начале 2019 года, но им понадобилось много времени на подготовку к его выходу. «Треки разнообразны, и некоторые из них длинные. Пара песен явно отличается от нашего обычного стиля, и я думаю, это удивит фанатов группы — в хорошем смысле, конечно», — сказал он.

В треклист альбома вошло десять песен:


  1. «Senjutsu»
  2. «Stratego»
  3. «The Writing on the Wall»
  4. «Lost in a Lost World»
  5. «Days of Future Past»
  6. «The Time Machine»
  7. «Darkest Hour»
  8. «Death of the Celts»
  9. «The Parchment»
  10. «Hell on Earth»

Iron Maiden — британская хеви-метал-группа, основанная бас-гитаристом Стивом Харрисом в 1975 году. Под его руководством коллектив прошел путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне. Группа продала более 100 млн копий альбомов по всему миру, получив в 2002 году премию Ivor Novello Awards за международные достижения.

15 июля Iron Maiden выпустили анимационный клип для первого сингла «The Writing on the Wall». Авторами проекта выступили студия BlinkInk и два экс-режиссера Pixar.

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