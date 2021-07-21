Организаторы Каннского фестиваля потратили более 1 млн долларов на ПЦР-тесты

Бесплатные ПЦР-тесты на Каннском кинофестивале для посетителей обошлись организаторам более чем в 1 млн долларов. В течение двух недель показов проводилось регулярное тестирование примерно для 28 тыс. гостей, пишет Variety.

Главным опасением ежегодного фестиваля стало обострение глобальной пандемии коронавируса. В нем участвовали крупные звезды, такие как Мэтт Деймон, Реджина Кинг и Тимоте Шаламе, а также ряд продюсеров, режиссеров, операторов и сценаристов. Жители Евросоюза могли обойтись без ПЦР-тестов благодаря сертификату о вакцинации, однако это не гарантировало, что люди не заболеют штаммом «Дельта».

Ситуацию накалил положительный результат теста на COVID-19 у французской актрисы Леа Сейду. Девушка заболела на съемочной площадке нового проекта и осталась на самоизоляции в своем доме в Париже.

Фестиваль проходил с 6 по 17 июля 2021 года во Дворце фестивалей и конгрессов. Несмотря на все опасения, сообщений о серьезных вспышках за пределами Канн не поступало. Слухи о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон закроет фестиваль, также не оправдались.