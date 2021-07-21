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Организаторы Каннского фестиваля потратили более 1 млн долларов на ПЦР-тесты

Виктория Шанина
Сегодня в 16:22

Бесплатные ПЦР-тесты на Каннском кинофестивале для посетителей обошлись организаторам более чем в 1 млн долларов. В течение двух недель показов проводилось регулярное тестирование примерно для 28 тыс. гостей, пишет Variety.

Главным опасением ежегодного фестиваля стало обострение глобальной пандемии коронавируса. В нем участвовали крупные звезды, такие как Мэтт Деймон, Реджина Кинг и Тимоте Шаламе, а также ряд продюсеров, режиссеров, операторов и сценаристов. Жители Евросоюза могли обойтись без ПЦР-тестов благодаря сертификату о вакцинации, однако это не гарантировало, что люди не заболеют штаммом «Дельта».

Ситуацию накалил положительный результат теста на COVID-19 у французской актрисы Леа Сейду. Девушка заболела на съемочной площадке нового проекта и осталась на самоизоляции в своем доме в Париже.

Фестиваль проходил с 6 по 17 июля 2021 года во Дворце фестивалей и конгрессов. Несмотря на все опасения, сообщений о серьезных вспышках за пределами Канн не поступало. Слухи о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон закроет фестиваль, также не оправдались.

«Это был замечательный фестиваль и к тому же исключительный. Нам удалось провести его в нужное время и в тех условиях, все прошло нормально благодаря грамотному и ответственному исполнению протокола».
Тьерри Фремо
Художественный руководитель фестиваля

Соруководитель Sony Pictures Classics Майкл Баркер отметил, что фестиваль позволил собрать вместе кинематографистов, которые прошли много трудностей за год пандемии. По его словам, в Каннах люди наконец посмотрели фильмы высокого качества на большом экране и «действительно почувствовали», что просмотр картин в кинотеатрах никуда не исчезнет.

«Поскольку мы провели изоляцию, просматривая эти фильмы на маленьком экране, безусловно, смогли увидеть большую разницу и влияние большого экрана», — заявил Баркер.

«Это было возрождение во многих смыслах — снова ощутить коллективное удовольствие, увидеть артистов и увидеть Канны, крупнейший в мире кинофестиваль, положивший начало нового инди-кино после долгого перерыва», — добавил руководитель MK2 Films Натанаэль Кармиц.

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