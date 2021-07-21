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Студент из Японии выяснил, как вес кружки влияет на восприятие вкуса напитков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:54

Студент Токийского университета Масахару Хиросе и его преподаватель создали приспособление, придающее напиткам более выразительные нотки. Они утверждают, что подстаканник с изменяющимся центром тяжести может изменить восприятие вкусов, утяжелив вес посуды.

Идея о связи тяжести стаканов и вкуса напитка пришла к Хиросе во время поездки по Европе. Он заметил, как от страны к стране вместе со вкусом одного и того же вина меняется форма и вес стаканов, из которых он пил. Самое невкусное вино, отмечает он, в бумажном стаканчике: не только из‑за некачественных материалов, но и из‑за подсознательных ожиданий, что из бокала оно станет лучше на вкус.

Главная деталь эксперимента — моторизированный грузик, который спрятан в подстаканнике. Шарик передвигается к основанию стаканчика, когда испытуемый собирается сделать глоток, и как будто бы утяжеляет чашку. Как только отдаляется, то стакан становится будто полегче.

В эксперименте приняли участие 20 человек. По их словам, вместе с тяжестью стакана напиток действительно кажется вкуснее — и наоборот. Один из них даже добавил, что вино в «тяжелой» чашке «стало восхитительнее», чем в «легком».

Свое изобретение студент Хиросе презентует на предстоящей конференции Siggraph 2021 в августе. Его исследование — новинка в области изучения восприятий, ведь раньше силу вкуса связывали только с внешним видом блюда, но не с его весом.

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