Студент из Японии выяснил, как вес кружки влияет на восприятие вкуса напитков

Студент Токийского университета Масахару Хиросе и его преподаватель создали приспособление, придающее напиткам более выразительные нотки. Они утверждают, что подстаканник с изменяющимся центром тяжести может изменить восприятие вкусов, утяжелив вес посуды.

Идея о связи тяжести стаканов и вкуса напитка пришла к Хиросе во время поездки по Европе. Он заметил, как от страны к стране вместе со вкусом одного и того же вина меняется форма и вес стаканов, из которых он пил. Самое невкусное вино, отмечает он, в бумажном стаканчике: не только из‑за некачественных материалов, но и из‑за подсознательных ожиданий, что из бокала оно станет лучше на вкус.