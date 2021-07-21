Хип-хоп, бассейн с блестками и Мексика: чем заняться в эти выходные с Jameson Yard и Strelka Bar

Поп-ап-проект Jameson Yard x Strelka Bar анонсировал ивенты на выходных — с 23 по 25 июля. В программе: танцы с ультрасовременным вайбом, конкурсы, мексиканская кухня и много музыки.

23 июля

23.00–4.00

Вечеринка от проекта Ömankö



Гостем пятничной вечеринки Jameson Yard x Strelka Bar станет Ömankö — медиа о моде и стиле, бренд с собственным мерчем и дружеский коллектив единомышленников, которые держат руку на пульсе современной культуры. В команду проекта входят и диджеи, которые ворвутся в бар «Стрелка» с качающими басами, ритмами трэпа и хип-хопом новой школы.

За пультами в этот вечер будут стоять Костя Чередников (он же GucciKale), Борис Вилковыский (он же Nasty Shake), Владимир Амлинский из команды «Радуги» и другие музыкальные друзья Ömankö.