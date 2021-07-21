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Хип-хоп, бассейн с блестками и Мексика: чем заняться в эти выходные с Jameson Yard и Strelka Bar

Виктория Шанина
Сегодня в 15:15

Поп-ап-проект Jameson Yard x Strelka Bar анонсировал ивенты на выходных — с 23 по 25 июля. В программе: танцы с ультрасовременным вайбом, конкурсы, мексиканская кухня и много музыки.

23 июля

23.00–4.00

Вечеринка от проекта Ömankö

Гостем пятничной вечеринки Jameson Yard x Strelka Bar станет Ömankö — медиа о моде и стиле, бренд с собственным мерчем и дружеский коллектив единомышленников, которые держат руку на пульсе современной культуры. В команду проекта входят и диджеи, которые ворвутся в бар «Стрелка» с качающими басами, ритмами трэпа и хип-хопом новой школы.

За пультами в этот вечер будут стоять Костя Чередников (он же GucciKale), Борис Вилковыский (он же Nasty Shake), Владимир Амлинский из команды «Радуги» и другие музыкальные друзья Ömankö.

24 июля

22.00–3.00

5-летний юбилей бара «Голова»

Бару «Голова» на Трубной исполнилось пять лет. В честь этого заведение устраивает масштабную выездную вечеринку. Гости смогут нырнуть в бассейн с блестками, поучаствовать в конкурсе «Напейся — не облейся» и праздничной лотерее, а также понаблюдать за актерами в смешных ростовых куклах.

Послушать можно будет диджей-сет от соорганизатора «Головы» Юры Федосеева и екатеринбургского продюсера и собирательницы винила Джамы, а также выступления трио Ha-Habibi и дуэта CDDoma, которые отвечают за танцевальные треки. Гвоздь программы — лайв-сет украинского продюсера Даниила Сеничкина, известного под псевдонимом Bejenec.

25 июля

16.00–22.00

Дог-френдли-барбекю с мексиканской кухней от бара Veladora

В воскресенье Jameson Yard x Strelka Bar вместе с баром Veladora устраивают мексиканское барбекю. Ягненок барбакоа для тако с зеленой сальсой и перцами падрон — все как в аутентичных ресторанах западного полушария. В меню окажутся и экзотические, но не менее вкусные блюда. Например, кукурузу на гриле повара посыпят солью из гусениц, а соус для сырной кесадильи сделают на основе виски Jameson.

За музыкальное сопровождение барбекю отвечает Сергей Булдаков со специальной тематической программой. Во дворе «Стрелки» можно будет поиграть в пинг-понг, настольный футбол и бадминтон. Как и на другие пикники в рамках Jameson Yard x Strelka Bar, можно будет взять собаку любой породы и размера.

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