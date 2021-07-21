В Венгрии проведут референдум по закону об «ЛГБТ-пропаганде» из‑за «давления» ЕС

Власти Венгрии проведут референдум по закону об «ЛГБТ-пропаганде», который вызвал критику со стороны Европарламента и членов Евросоюза. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан рассказал в видео, опубликованном на его страницу в фейсбуке.

По словам Орбана, референдум нужен, чтобы противостоять «давлению» ЕС. В такой ситуации только «общая воля народа» может защитить Венгрию, считает он.

На референдуме гражданам страны предстоит ответить, поддерживают ли они:

проведение в образовательных учреждениях презентаций для несовершеннолетних на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей;

пропаганду операций по смене пола;

предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола;

показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на развитие детей.

В начале июля в Венгрии вступил в силу закон, ставящий под запрет пропаганду ЛГБТК+ среди лиц до 18 лет. До этого власти страны запретили усыновление детей однополыми парами и отменили право на юридическое признание смены пола.

Эти законы вызвали резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия инициировала судебный процесс против Венгрии из‑за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества.