перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Организаторы Каннского фестиваля потратили более 1 млн долларов на ПЦР-тесты 16:22
Paramount Pictures/YouTube Разъяренный бык и взрывающийся туалет: Paramount опубликовала трейлер новых «Чудаков»
Разъяренный бык и взрывающийся туалет: Paramount опубликовала трейлер новых «Чудаков» 15:59
В Венгрии проведут референдум по закону об «ЛГБТ-пропаганде» из‑за «давления» ЕС 15:58
Студент из Японии выяснил, как вес кружки влияет на восприятие вкуса напитков 15:54
Плюс-сайз Ариэль и Тиана-тусовщица: американка превращает классических персонажей Disney в зумеров 15:51
Хип-хоп, бассейн с блестками и Мексика: чем заняться в эти выходные с Jameson Yard и Strelka Bar 15:15
Walmart уволила работницу с синдромом Дауна. Суд оштрафовал компанию на 125 млн долларов 15:00
В центральной части Китая выпала годовая норма осадков. Жертвами наводнения стали 25 человек 14:45
kremlin.ru Песков опроверг информацию о сокрытии данных по заболеваемости COVID-19
Песков опроверг информацию о сокрытии данных по заболеваемости COVID-19 14:16
Количество разводов в России превысило показатели семилетней давности. Лидируют Ингушетия и Чечня 13:52
СК не обнаружил следов пребывания людей в частной тюрьме в Ленобласти 13:45
9GAG открыл музей мемов. Вирусный контент можно увидеть в AR, понюхать и даже самому стать мемом 13:31
В Якутии отменили приказ о вычете денег из зарплат врачей на тушение лесных пожаров Обновлено в 12:57
Австралийский Брисбен станет столицей летней Олимпиады-2032 12:48
Openrussia_Team/Twitter Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент нападения на казанскую школу
Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент нападения на казанскую школу 12:24
В Москву поступила партия «ЭпиВакКороны» только для тех, кто сделал первую прививку 12:21
Instagram запустил функцию контроля нежелательного контента в рекомендациях 12:01
В России выявили 23 704 случая коронавируса за сутки 11:55
В Москве мужчина разбил лобовое стекло поливальной машины. Она случайно облила его водой 11:20
Meg Oliphant/Contributor/Getty Images Школьная майка ЛеБрона Джеймса продана на аукционе за рекордную сумму
Школьная майка ЛеБрона Джеймса продана на аукционе за рекордную сумму 11:01
Отключить рекламу

В Венгрии проведут референдум по закону об «ЛГБТ-пропаганде» из‑за «давления» ЕС

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:58

Власти Венгрии проведут референдум по закону об «ЛГБТ-пропаганде», который вызвал критику со стороны Европарламента и членов Евросоюза. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан рассказал в видео, опубликованном на его страницу в фейсбуке.

По словам Орбана, референдум нужен, чтобы противостоять «давлению» ЕС. В такой ситуации только «общая воля народа» может защитить Венгрию, считает он.

На референдуме гражданам страны предстоит ответить, поддерживают ли они:


  • проведение в образовательных учреждениях презентаций для несовершеннолетних на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей;
  • пропаганду операций по смене пола;
  • предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола;
  • показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на развитие детей.

В начале июля в Венгрии вступил в силу закон, ставящий под запрет пропаганду ЛГБТК+ среди лиц до 18 лет. До этого власти страны запретили усыновление детей однополыми парами и отменили право на юридическое признание смены пола.

Эти законы вызвали резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия инициировала судебный процесс против Венгрии из‑за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Европарламент
Еврокомиссия
Люди
Виктор Орбан
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить