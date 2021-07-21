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Песков опроверг информацию о сокрытии данных по заболеваемости COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:16

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о сокрытии числа заболевших COVID-19. По его словам, Кремль, наоборот, достаточно открыт в вопросах пандемии, сообщает ТАСС.

«Мы не согласны с тем, что [есть] закрытость в вопросах эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим», — сказал он.

Пресс-секретарь отказался комментировать вопрос журналистов об исследовании «Медузы»*, «Медиазоны» и «Холода», в котором масштабы пандемии в пять раз превышают официальные данные.

«Что касается QR-кодов, я здесь ничего не могу сказать, это совсем не наша ипостась», — объяснил Песков. Он также добавил, что по этой ситуации уже были даны разъяснения специалистам.

Ранее «Медуза» опубликовала расследование, в котором журналисты изучили QR-коды, выдающиеся на «Госуслугах» переболевшим коронавирусом. По их словам, с помощью кодов можно обнаружить номер сертификата переболевшего.

Таким образом они выяснили, что сейчас порядковые номера переболевших уже превышают 29 млн. А на пике заболеваемости в реестр Минздрава вносилось по 125 тыс. записей в день.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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