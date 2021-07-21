перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Количество разводов в России превысило показатели семилетней давности. Лидируют Ингушетия и Чечня 13:52
СК не обнаружил следов пребывания людей в частной тюрьме в Ленобласти 13:45
9GAG открыл музей мемов. Вирусный контент можно увидеть в AR, понюхать и даже самому стать мемом 13:31
В Якутии отменили приказ о вычете денег из зарплат врачей на тушение лесных пожаров Обновлено в 12:57
Австралийский Брисбен станет столицей летней Олимпиады-2032 12:48
Openrussia_Team/Twitter Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент нападения на казанскую школу
Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент нападения на казанскую школу 12:24
В Москву поступила партия «ЭпиВакКороны» только для тех, кто сделал первую прививку 12:21
Instagram запустил функцию контроля нежелательного контента в рекомендациях 12:01
В России выявили 23 704 случая коронавируса за сутки 11:55
В Москве мужчина разбил лобовое стекло поливальной машины. Она случайно облила его водой 11:20
Meg Oliphant/Contributor/Getty Images Школьная майка ЛеБрона Джеймса продана на аукционе за рекордную сумму
Школьная майка ЛеБрона Джеймса продана на аукционе за рекордную сумму 11:01
В Токио заговорили об отмене Олимпийских игр из‑за COVID-19 9:47
Про актрису Мэри Тайлер Мур снимут документальный фильм 9:05
HBO Max будет показывать эпизоды своих сериалов в Snapchat 2:02
В Австралии выбрали лучшую авиакомпанию мира. Ей стала Qatar Airlines 1:37
sarahjessicaparker/Instagram В сеть «утек» сценарий продолжения «Секса в большом городе»
В сеть «утек» сценарий продолжения «Секса в большом городе» 1:11
Вышел трейлер хоррора «Злое». Фильм снял автор «Заклятия» и «Астрала» Джеймс Ван 0:13
Motorama выпустила клип на песню «Sailor’s Song» Вчера в 23:39
В Курганской области введут режим ЧС из‑за засухи Вчера в 22:55
«Раек» выпустил клип на «Ранний рай», в котором влюбленные сгорают в огне Вчера в 22:46
Отключить рекламу

9GAG открыл музей мемов. Вирусный контент можно увидеть в AR, понюхать и даже самому стать мемом

Семён Гудошников
Сегодня в 13:31

Сайт для обмена вирусным контентом 9GAG открыл, как утверждают создатели, «первый в мире музей мемов». Выставка временная — ее можно посетить до 5 сентября в гонконгском торговом центре K11 Art Mall. Город для мемного музея выбран не случайный — основатель и владелец 9GAG сам родом из Гонконга.

В экспозиции культурной площадки сотни мемов в физическом и цифровом виде — это изображения, трехмерные фигуры и видео.

Гости могут сделать временную татуировку с мемами, купить карточки с вирусными изображениями в автомате, посмотреть их в дополненной реальности и даже понюхать мемы из специальных колбочек.

Посетители предупреждают, что проворачивать последнее с мемом под названием «Ешь дерьмо» — не самая лучшая затея. «Пахнет как из задницы моей собаки», — поделилась одна из посетительниц.

Кроме ставших классическими мемов («Троллфейс», «Девочка-катастрофа», «Доге» и прочих) есть и несколько эксклюзивных экспонатов, созданных 9GAG и K11 специально для выставки. Это настольная игра «Эти мемы не принадлежат мне» и коллаж «Мы влюблены в мемы». А еще для гостей доступна фотобудка, которая превратит в героя мемов любого желающего.

До 9 августа 9GAG проводит конкурс по созданию мемов среди пользователей — пятеро победителей получат приз в 100 долларов, а их работы появятся в музее в качестве экспонатов.

Хоть создатели и называют свою выставку первым в мире музеем мемов, подобные мероприятия неоднократно проводились и раньше. К примеру, в августе прошлого года чикагская художественная галерея также открыла мемный музей, а в России похожие ивенты регулярно проходят на VK Fest и отдельно в других городах.

Портал Know Your Meme заметил, что идея музея с мемами не нова. Еще в 2013 году пользовательница твиттера из Филиппин предложила 9GAG создать такую выставочную площадку.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить