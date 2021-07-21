9GAG открыл музей мемов. Вирусный контент можно увидеть в AR, понюхать и даже самому стать мемом

Сайт для обмена вирусным контентом 9GAG открыл, как утверждают создатели, «первый в мире музей мемов». Выставка временная — ее можно посетить до 5 сентября в гонконгском торговом центре K11 Art Mall. Город для мемного музея выбран не случайный — основатель и владелец 9GAG сам родом из Гонконга. В экспозиции культурной площадки сотни мемов в физическом и цифровом виде — это изображения, трехмерные фигуры и видео.

Гости могут сделать временную татуировку с мемами, купить карточки с вирусными изображениями в автомате, посмотреть их в дополненной реальности и даже понюхать мемы из специальных колбочек. Посетители предупреждают, что проворачивать последнее с мемом под названием «Ешь дерьмо» — не самая лучшая затея. «Пахнет как из задницы моей собаки», — поделилась одна из посетительниц.

Кроме ставших классическими мемов («Троллфейс», «Девочка-катастрофа», «Доге» и прочих) есть и несколько эксклюзивных экспонатов, созданных 9GAG и K11 специально для выставки. Это настольная игра «Эти мемы не принадлежат мне» и коллаж «Мы влюблены в мемы». А еще для гостей доступна фотобудка, которая превратит в героя мемов любого желающего.