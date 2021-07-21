Количество разводов в России превысило показатели семилетней давности. Лидируют Ингушетия и Чечня

За первые пять месяцев 2021 года в России распались порядка 251 тыс. браков. Это рекордные показатели за семь лет, сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на данные международной консалтинговой сети FinExpertiza.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году число разводов выросло на 44%. Максимальный рост зафиксировали в Ингушетии — в 3,5 раза. Следом идут Чечня (в 2,7 раза), Дагестан (в 2,1 раза) и Карачаево-Черкесия (в 2 раза).

Меньше всего разводов в Белгородской, Воронежской и Калининградской областях, а также в Хакасии и Ненецком автономном округе. Москва расположилась на 15 месте, а желающих развестись выросло на 63%. Разница между бракосочетаниями и разводами сократилась до 6%, а была 31%.