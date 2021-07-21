Австралийский Брисбен станет столицей летней Олимпиады-2032

Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал австралийский город Брисбен столицей летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает ТАСС.

Брисбен станет уже третьим городом Австралии, который примет Олимпиаду. В 1956 году местом проведения турнира был Мельбурн, в 2000-м — Сидней.

В этом году столицу Олимпиады впервые избрали по новой процедуре — без заявочной кампании городов-кандидатов. В 2019 году МОК серьезно изменил правила избрания мест проведения Игр: были созданы специальные комиссии по зимним и летним Олимпиадам, которые сами ищут наиболее подходящего кандидата.

Комиссии заранее обсуждают возможность проведения соревнований с правительствами стран, изъявивших желание принять Олимпиаду, а затем выносят наиболее подходящих кандидатов на обсуждение МОК. Это позволяет снизить затраты городов на заявочную кампанию.

Брисбен был единственным кандидатом, поскольку город был выбран исполнительным комитетом МОК в качестве предпочтительной столицы Игр.

В этом году летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально турнир должен был состояться в 2020 году, однако его перенесли на год из‑за пандемии. В 2024-м Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 году — в Лос-Анджелесе.