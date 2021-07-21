Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент нападения на казанскую школу

Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая стрельбу по ученикам и преподавателям в казанской школе, признали невменяемым в момент нападения. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Невменяемость Галявиева во время «совершения массовых убийств» определил Научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П.Сербского. Подробности экспертизы и расследования дела объявят позднее, уточнили в московском ОНК.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую он окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали.

Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Там также утверждали, что Галявиеву диагностировали заболевание головного мозга, но на учете у психиатра и нарколога он не стоял.