В России выявили 23 704 случая коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 23 704 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 66 человек меньше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 3188 до 3254 человек. В столице за сутки госпитализировали 1297 человек, а на ИВЛ находятся 579 пациентов. По числу выявленных случаев следом идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская область, Краснодарский край, Свердловская и Воронежская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 6 030 240. За последние сутки выздоровели 22 584 человека, за все время с начала пандемии — 5 404 797. За сутки умерли 783 пациента, за весь период — 150 705.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 190,6 млн человек, более 4 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (33,7 млн), на втором — Индия (31,1 млн), на третьем — Бразилия (19,3 млн), на пятом — Франция (5,7 млн).