В России выявили 23 704 случая коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 23 704 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 66 человек меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 3188 до 3254 человек. В столице за сутки госпитализировали 1297 человек, а на ИВЛ находятся 579 пациентов. По числу выявленных случаев следом идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская область, Краснодарский край, Свердловская и Воронежская области, а также Пермский край.