Instagram запустил функцию контроля нежелательного контента в рекомендациях

Instagram запустил функцию, которая скроет от пользователя нежелательный контент в рекомендациях. Нововведение объявили в блоге соцсети.

В сообщении не говорится о публикациях, которые нарушают правила площадки. Под «нежелательным контентом» подразумеваются фото и видео, которые пользователю неприятны. Например, это могут быть посты с сексуальным подтекстом или сценами насилия.

«Можно оставить все как есть, если вас все устраивает в ленте рекомендаций, а можно настроить фильтр нежелательного контента», — следует из сообщения.

Чтобы подстроить ленту под себя, нужно зайти в настройки, а затем в раздел «Аккаунт». Перейти в «Контроль нежелательного контента» и решить, оставить фильтр по умолчанию (вариант «Ограничить») или увеличить («Разрешить») и уменьшить («Ограничить еще») количество постов на определенную тематику. Есть исключение: опция «Разрешить» недоступна лицам младше 18 лет.