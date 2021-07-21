В Москву поступила партия «ЭпиВакКороны» только для тех, кто сделал первую прививку

Спустя 20 дней отсутствия в Москву поступила новая партия вакцины «ЭпиВакКорона», однако вакцинироваться ей могут только те, кто уже сделал прививку первым компонентом. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

По словам Депздрава, информация СМИ о поступлении препарата в пункты вакцинации является ложной. Там уточнили, что «ЭпиВакКорона» действительно поступила в Москву, но лишь в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом для жителей столицы, кто уже сделал первую прививку.

«Таким образом, полученный объем полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города», — сказано в сообщении.

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами научного центра «Вектор», закончилась в Москве 1 июля. В обращении на сайте мэра говорилась, что «ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины».

14 октября 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «ЭпиВакКорона», а 2 апреля 2021 года препарат начал поступать в медицинские учреждения.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».