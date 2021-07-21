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В Токио заговорили об отмене Олимпийских игр из‑за COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:47

Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто заявил о возможной отмене соревнований из‑за роста случаев коронавируса. За последние 24 часа среди людей, задействованных в Играх, зарегистрировали 10 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 68 человек. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на слова гендира.

Муто отметил, что будет следить за количеством заражений и при обнаружении всплеска заболеваемости соберет экстренное совещание.

«Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова созовем пятисторонние переговоры. На данный момент случаи заболевания коронавирусом могут расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам делать, когда возникнет экстренная ситуация», — уточнил он.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. С 12 июля по 22 августа власти страны ввели режим ЧС в связи с распространением коронавируса. Президент МОК Томас Бах рассказал, что теперь в Токио из‑за пандемии спортсмены будут сами надевать себе на шею медали.

17 июля по меньшей мере 16 человек заразились коронавирусом, связанных с организацией летних Олимпийских игр в Токио. 18 июля выявили еще десять случаев заболевания. Их имена не разглашают из соображений конфиденциальности.

21 июля от Игр впервые отстранили участницу сборной Чили по тхэквондо из‑за COVID-19. Она не сможет участвовать в турнире из‑за карантина.

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