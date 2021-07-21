Про актрису Мэри Тайлер Мур снимут документальный фильм

Режиссер Джеймс Адольфус снимет документальный фильм «Быть Мэри», который расскажет о жизни американской кинозвезды Мэри Тайлер Мур. Помогать в производстве проекта будет актриса и сценарист Лена Вайтх, пишет The Hollywood Reporter.

Картина покажет личный и профессиональный путь звезды и бизнес-леди, наиболее известной по образу одинокой и успешной телеведущей «Шоу Мэри Тайлер Мур». В своей передаче она показала американцам сильную героиню «за тридцать», для которой поиски мужа или ухажера стоят не на первом месте. Всего за время своей карьеры актриса выиграла семь «Эмми» и три «Золотых Глобуса», а в 1980-м ее номинировали на «Оскар» за роль матери в «Обыкновенных людях».

Вайтх назвала Мур «иконой, загадкой и вдохновением». Она надеется, что «Быть Мэри» удастся показать «любимицу Америки более человечной, какой ее мало кто себе представлял». «Ее часто изображали на пьедестале, на котором она никогда не чувствовала себя комфортно», — добавила она.

«У Мэри была такой же талантливой и целеустремленной, как Лена и Джеймс, и я знаю, она бы точно обрадовалась вести о том, что они работают над фильмом», — сказал кардиолог Роберт Ливайн, последний муж Мур. В фильме также появятся ее коллеги и друзья.

Hillman Grad Productions приобрела права на съемки фильма в имении Мэри Тайлер Мур, а также будет спонсировать производство и дистрибуцию по всему миру. Премьера «Быть Мэри» состоится в 2022 году.

Мэри Тайлер Мур скончалась в 2017 году на 81-м году жизни.