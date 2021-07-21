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HBO Max будет показывать эпизоды своих сериалов в Snapchat

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:02

Стриминговый сервис HBO Max будет показывать премьерные эпизоды своих сериалов в приложении Snapchat. Таким образом компания надеется увеличить число подписчиков, сообщил Variety.

На новой платформе станут доступны пилоты «Эйфории», «Стюардессы», «Страны Лавкрафта», «Сплетницы» 2021 года и «Игры престолов», правда пока только в США. Пользователи Snapchat получат возможность бесплатно смотреть серии с друзьями через сервис Snap Minis.

Во время просмотра зрители смогут общаться в чате и обмениваться реакциями Bitmoji. После завершения сеанса пользователям пришлют ссылку на HBO Max и предложат оформить подписку для продолжения просмотра заинтересовавших шоу.

В Северной Америке Snapchat используют порядка 93 млн человек ежедневно. Соглашение с руководством соцсети позволит стрим-сервису привлечь новых клиентов и преуспеть в условиях жесткой конкуренции с Netflix и другими платформами.

«Люди любят собираться вместе, чтобы посмотреть свои любимые шоу HBO Max и поговорить о том, что происходит. Наше партнерство со Snapchat является еще одним шагом на пути к удовлетворению этого стремления к общению с людьми», — сказала исполнительный директор HBO Max Сара Лайонс.

Ранее HBO Max уже предлагал потенциальным клиентам бесплатно посмотреть стримы с трансляцией некоторых эпизодов на своем веб-сайте.

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