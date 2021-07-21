В сеть «утек» сценарий продолжения «Секса в большом городе»

В сеть просочился сценарий мини-сериала HBO Max, который станет продолжением «Секса в большом городе». Из него стало известно о новом повороте в отношениях главной героини шоу — Кэрри Брэдшоу — и ее возлюбленного по прозвищу Мистер Биг, сообщил Page Six.

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Утечка сценария позволила узнать, что в продолжении популярного сериала Кэрри окажется в разгаре развода с «мужчиной своей мечты», которого играет Крис Нот. Что именно приведет к размолвке пары, неизвестно, но предположительно супруги будут ссориться из‑за финансов.

В одной из сцен, оказавшихся в сети, Брэдшоу — теперь 50-летняя ведущая модного подкаста — рассказывает подругам Шарлотте и Миранде, а также Стэнфорду Блэтчу о своих переживаниях.

«Я записывала подкаст на пленку, я мыла голову. Да, я не ела и не спала, но, по крайней мере, я чувствовала себя хорошо в отношении своего брака. А теперь я просто одна из жен, о которых он заботился?» — говорит героиня сериала.

Джон Престон, он же Мистер Биг, до брака с Кэрри Брэдшоу был женат дважды — на издательнице книг Барбаре (ее в сериале играла Ноэль Бек) и Наташе Нагинской (Бриджит Мойнахан).